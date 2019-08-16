وفاة رعيتين صينيتين وجرح أخرتين في حادث مرور بالجلفة

هلكت رعيتين صينيتين وأصيبت أخرتين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح هذا الجمعة بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث المروري بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية حاسي بحبح بالمنطقة المسماة "بوظهير"، إثر إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية تحمل ترقيم الجزائر العاصمة، تابعة لمصنع الاسمنت بعين الابل CBM1 تقل رعايا أجانب من جمهورية الصين الشعبية.

وقد أسفر الحادث عن مصرع رجلين من جنسية صينية يبلغان من العمر على التوالي 38 و 54 سنة، وإصابة شخصين آخرين من نفس الجنسية بجروح خطيرة يبلغان من العمر 42 و 53 سنة وقد قدمت لهما الاسعافات الأولية اللازمة وحولا لمصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى عاصمة الولاية، كما نقلت جثتي الضحيتين لنفس المؤسسة الإستشفائية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

للإشارة ، يعتبر هذا الحادث المروري المميت الثاني من نوعه خلال ال24 ساعة الأخيرة، إذ أدى اصطدام شاحنة بجرار مساء أمس الخميس على محور الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين الجلفة والمسيلة إلى هلاك شخص وجرح آخر.

سيدي بلعباس : هلاك شخصين بعد أن دهستهما سيارة نفعية

وفي السياق نفسه ، لقي شخصان حتفهما بعد أن دهستهما سيارة نفعية انحرفت عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بولاية سيدي بلعباس ، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء أمس الخميس، حيث كان الضحيتين وهما شيخ وحفيده، يرعيان الغنم ببلدية وادي سفيون في الوقت الذي انحرفت فيه سيارة نفعية عن مسارها لتنقلب ثم تصطدم بهما.

وقد تم تحويل الضحيتين البالغان من العمر 64 سنة و4 سنوات إلى المركز الصحي بوادي سفيون أين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجروحهما لتحول جثتهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي"عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث.

المصدر : واج