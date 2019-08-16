إصابة 63 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إصابة 63 فلسطينيا هذا الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة الأسبوعية شرق القطاع.

وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء شينخوا، نسخة منه، بأن 32 حالة أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي، موضحا أن من إجمالي المصابين 17 طفلا و3 إناث.

وجرت مسيرات العودة لهذا الأسبوع تحت شعار (جمعة الشباب الفلسطيني)، علما أن احتجاجات يوم الجمعة الماضية تم إلغائها بسبب حلول عيد الأضحى المبارك لدى المسلمين، وتعد هذه الجمعة رقم 70 من احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وللتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتي قتل اثرها 307 فلسطينيين وأصيب آلاف آخرون بجروح منذ بدء مسيرات العودة بحسب وزارة الصحة في غزة.

وجددت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان جرى تلاوته في مخيم العودة شرق غزة، تأكيدها على استمرار المسيرات وضرورة توسيعها في كافة ساحات الفعل الفلسطيني.

وحذرت الهيئة إسرائيل من "مغبة إستمرار حصارها وعدوانها على القطاع، ةفاستمرار معاناة أبناء القطاع سيرتد على الاحتلال بالمزيد من المقاومة وردود

فعل للشباب الفلسطيني الثائر"، كما نددت الهيئة بـ"ما يجري في مدينة القدس من هجمة إسرائيلية شاملة ومخططات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى (..) وحالة الصمت العربية والتواطؤ الدولية إزاء ذلك".

ودعت هيئة مسيرات العودة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات الجمعة رقم 71 من مسيرات العودة بعنوان ( لبيك يا أقصى) التي ستتزامن مع الذكرى 50 لحرق المسجد الأقصى.