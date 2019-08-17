نفط: خام برنت ينهي الاسبوع مرتفعا الى 64ر58 دولارا

أنهت أسعار النفط الاسبوع متعافية بعد يومين من الهبوط حيث حذت حذو أسواق الأسهم, وسط توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية ساعدت في انحسار مخاوف الركود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا أو 0,7 بالمئة, لتبلغ عند التسوية 58,64 دولار, بعد أن هبطت 2,1 بالمئة في جلسة الخميس و3 بالمئة في جلسة الأربعاء.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0,73 بالمئة لتسجل عند التسوية 54,87 دولار للبرميل بعد هبوطها 1,4 بالمئة في جلسة الخميس و3,3 بالمئة في جلسة الأربعاء.

لكن مكاسب النفط قيًدها تقليص منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشارت المنظمة أيضا إلى تحديات في 2020 مع ضخ منافسين لها المزيد من الخام، وهو ما يعزز الحجة للإبقاء على اتفاقية تقودها أوبك لكبح الإمدادات.

وقبيل صدور تقرير أوبك الشهري, لامس برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 59,50 دولار للبرميل وجرى تداول الخام الأمريكي عند 55,67 دولار مع توقع المستثمرين المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتحركات للبنك المركزي الأوروبي الشهر القادم للتصدي لنمو ضعيف.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وخفض بنك بي إن بي باريبا توقعاته للعام 2019 للخام الأمريكي بمقدار ثمانية دولارات إلى 55 دولارا للبرميل وخام برنت بمقدار تسعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تباطؤ اقتصادي وسط النزاع التجاري.

وما زال سعر برنت مرتفعا حوالي عشرة في المئة عن مستواه في بداية العام بدعم من تخفيضات في الإمدادات من أوبك وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا .

وفي يوليو الفارط, اتفقت أوبك+ على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم الأسعار.

المصدر: واج