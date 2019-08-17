توقيف 28 منقبا عن الذهب ومهرب بكل من جانت وبرج باجي مختار وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بكل من جانت وبرج باجي مختار وعين قزام، 28 منقبا عن الذهب ومهرب وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين ومعدات أخرى، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 أوت 2019 بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (28) منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع

ودراجتين (02) ناريتين وثمانية (08) مفجرات و14 مترا من الفتيل الصاعق و31 مولدا كهربائيا و(32) مطرقة ضغط ، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة/ن.ع.4، مهربا ضُبط بحوزته 1750 وحدة من مادة التبغ".

من جهة أخرى،"أوقف عناصر الدرك الوطني بأم البواقي/ن.ع.5، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم أربع (04) بنادق صيد و2720 طلقة نارية وأغراض أخرى، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت/ن.ع.2".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية