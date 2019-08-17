إرتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 18 شخصا

أفادت حصيلة جديدة مؤقتة هذا السبت بإرتفاع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين الي 18 شخصا، حسبما علم من رئيس البعثة القنصلية .

وصرح السفير عبد القادر حجازي أن"المتوفي هو الحاج طوايبية محمد الطيب من مواليد 1953 (66 سنة) ببلدية جيلالي بن عمر ولاية تيارت

ومن ناحيته أوضح رئيس البعثة الطبية الدکتور محمود دحمان أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي الملك عبد العزيز بمکة إثر سکتة قلبية.

وأشار ذات المتحدث من جهة أخري الي أن البعثة الطبية قامت منذ بداية موسم الحج بفحص أکثر من 23 ألف حاجا مريضا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج