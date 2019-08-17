ورقلة : عودة الفوج الأول من حجاج ولايات جنوب الوطن

عاد أول فوج من حجاج ولايات جنوب الوطن زوال هذا السبت إلى مطار''عين البيضاء"بورقلة قادمين من البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية بعد أداءهم مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.

وحظي الحجاج الميامين العائدين إلى أرض الوطن باستقبال من السلطات المحلية للولاية. وقد اتخذت كافة التدابير لتسهيل استكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة الخاصة بالعودة.

ويعد هذا الفوج الأول الذي يضم 295 حاجا من بين عشرة أفواج بمجموع يقارب 3.000 شخص من ولايات الجنوب (ورقلة وغرداية و إيليزي والوادي وتمنراست) مبرمجين لرحلات المغادرة والعودة، بمعدل 300 راكب في كل رحلة التي تضمنها شركتي الخطوط الجوية الجزائرية و الخطوط الجوية السعودية، حسب مسؤولي المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية بورقلة.

وبرمجت رحلات العودة من الأراضي المقدسة تباعا خلال الفترة الممتدة ما بين 17 أوت و 4 سبتمبر القادمين, مثلما جرى توضيحه .

للتذكير فقد تميز موسم حج 2019 باعتماد وإلى جانب الديوان الوطني للحج والعمرة وكالتي سفر للقطاع الخاص من أجل ضمان التكفل بحجاج الجنوب.