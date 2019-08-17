قسنطينة : هلاك شخص وجرح أربعة آخرين في حادث مرور ببلدية بن باديس

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء هذا السبت ببلدية بن باديس (قسنطينة)، حسبما علم من خلية الاتصال و الإعلام للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة ذات نصف مقطورة على محور الطريق الولائي رقم 27 الواقع بقرية الزعرورة, ببلدية ابن باديس (قسنطينة)، أدى إلى وفاة شخص بعين المكان وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالخروب رفقة الوحدة الثانوية لعين اعبيد ، حيث تم معاينة وفاة سائق المركبة النفعية البالغ من العمر 38 سنة بعين المكان، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص مصابين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 50 سنة، استنادا لذات المصدر.

وتم نقل جثة الشخص المتوفى من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى"محمد بوضياف" بمدينة الخروب، فيما تم إجلاء الضحايا المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

من جهة أخرى فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

المصدر : واج