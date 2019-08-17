الجولة الأولى : مولودية وهران تفوز على إتحاد بلعباس

تفوقت مولودية وهران على الجار، إتحاد بلعباس بنتيجة (3-1)، الشوط الأول (1-0)، في إختتام مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، سهرة هذا السبت، بملعب أحمد زبانة (وهران).

وإفتتح أصحاب الضيافة بوابة التهديف عند الدقيقة الـ18 عبر صانع الألعاب منصوري من ركلة جزاء (58)، قبل أن يتمكن الزوار من تعديل الكفة في الدقيقة الـ49 بفضل اللاعب بلحوسيني.

وتقدمت التشكيلة الوهرانية مجددا بهدف مصمودي (د 58), ليضيف قرتيل (د 68) الهدف الثالث، مرسما بذلك سيطرة المولودية على"كلاسيكو"الغرب ضد الغريم"البلعباسي"بثلاثية لهدف.

وعقب هذا الفوز تمركز فريق "الحمراوة" في الصدارة رفقة أربعة أندية (3 نقاط)، بينما تقبع تشكيلة "المكرة"في الصف الأخير بمعية أربعة فرق كذلك بدون رصيد.

وكانت هذه الجولة الافتتاحية للبطولة المحلية لموسم 2019-2020، قد انطلقت الخميس الفارط لتتواصل الجمعة وتختتم سهرة اليوم السبت.

- السبت 17 أوت:

مولودية وهران - اتحاد بلعباس 3 - 1

- الجمعة 16 أوت:

مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة 1 - 1

- الخميس 15 أوت:

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 0 - 0

نجم مقرة - اولمبي الشلف 1 - 0

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 2 - 1

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1 - 0

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد 1 - 1

إتحاد بسكرة - نادي بارادو 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 3 1

-- نجم مقرة 3 1

-- شبيبة الساورة 3 1

-- اتحاد بسكرة 3 1

-- مولودية وهران 3 1

6. شباب بلوزداد 1 1

--. نصر حسين داي 1 1

--. شبيبة القبائل 1 1

--. اهلي برج بوعريريج 1 1

--. مولودية الجزائر 1 1

-- -- جمعية عين مليلة 1 1

12. أولمبي الشلف 0 1

-- وفاق سطيف 0 1

-- شباب قسنطينة 0 1

-- نادي بارادو 0 1

-- إتحاد بلعباس 0 1.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج