استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 3 مواطنين عزل في قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت على قطاع غزة راح، حسب ما افادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تسبب هذا القصف الليلي في جروح لفلسطيني آخر دون خطورة، تضيف الوزارة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن ليلة الجمعة إلى السبت عدة غارات استهدفت أراضي زراعية في مناطق حدودية من قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية منه على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة رفح بقطاع غزة.