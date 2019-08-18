مهرجان لوكارنو الدولي الـ72 : "143 شارع الصحراء" للجزائري حسان فرحاني يحصد جائزتين

حصد الفيلم الروائي الطويل "143 شارع الصحراء" للمخرج الجزائري حسان فرحاني جائزتين في مهرجان لوكارنو الدولي ال72 (جنوب شرق سويسرا) الذي اختتمت فعالياته سهرة السبت.

ونال "143 شارع الصحراء" -وهو أول فيلم روائي طويل لفرحاني- الذي عرض في إطار قسم "سينمائيو الحاضر" على "جائزة احسن مخرج ناشئ" و جائزة "لجنة تحكيم الأصاغر".

ويعد "سينمائيو الحاضر" ثاني أهم قسم في المهرجان الذي شارك في منافيته 15 عمل آخر على غرار "باموم نافي" (السينغال) و"هام أون راي" (الولايات المتحدة الأمريكية) و"لا بالوما إ أل لوبو" (الميكسيك).

ويحكي هذا العمل -وهو من إنتاج مشترك جزائري فرنسي قطري ومدته 100 دقيقة- قصة مليكة التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي مقفر في الجنوب الجزائري تخدم من خلاله المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل.

وكان فرحاني قد تميز في 2016 بفيلمه الوثائقي الطويل "في راسي رومبوان" الذي حاز العديد من الجوائز الدولية وبالجزائر ايضا.

للإشارة عرفت المسابقة الدولية للمهرجان تنافس 17 عملا من مختلف البلدان العالم كما سلطت هذه التظاهرة هذا العام الضوء على سينما جنوب شرق آسيا كأندونيسيا والفيليبين ولاوس.

وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان في طبعته هذه فيلم "فيتالينا فاريلا" للمخرج البرتغالي بيدرو كوستا.

ويعتبر مهرجان لوكارنو السينمائي من أقدم مهرجانات السينما في أوروبا إلى جانب مهرجانات البندقية (إيطاليا) وكان (فرنسا) وبرلين (ألمانيا).