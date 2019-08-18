أكثر من 92 مليار دج لتهيئة التحصيصات الإجتماعية بالجنوب والهضاب العليا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود اليوم الأحد بورقلة أن غلافا ماليا تتجاوز قيمته 92 مليار دج خصص لتهيئة التحصيصات الإجتماعية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير على هامش زيارة التفقد التي دامت يومين لولاية ورقلة أن الحكومة رصدت غلافا ماليا بقيمة تفوق 92 مليار دج للتكفل بعملية تهيئة كل التحصيصات الإجتماعية على مستوى ولايات جنوب البلاد والهضاب العليا.

وتابع أن هذه العملية "تخص على وجه التحديد فتح الطرقات و إنجاز الشبكات المختلفة ( المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز)لتمكين المواطنين المستفيدين من هذه التجزئات باستكمال الإجراءات المتعلقة ببناء سكناتهم وذلك عبر 362.000 تجزئة أرضية موجهة للبناء الذاتي ي من ضمنها 20.000 تجزئة استحدثت بولاية ورقلة".

وفي ذات السياق أشار الوزير أن الدولة تمنح لمستحقي هذا النمط من السكن إعانة مالية قدرها واحد (1) مليون دج بالنسبة للقاطنين بولايات الجنوب و700.000 دج للمواطنين بولايات الهضاب العليا.

كما أعلن وزير القطاع عن منح حصة من 600 إعانة موجهة للسكن الريفي وبرنامج سكني قوامه 750 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و6ر2 مليار دج لأشغال التهيئة لفائدة ولاية ورقلة.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أعلن في مستهل هذه الزيارة عن منح حصة سكنية إضافية لفائدة مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود قوامها 1.500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و1.000 سكن من نمط العمومي الإيجاري.

حصة إضافية من 1.500 سكن عمومي مدعم وألف سكن عمومي إيجاري بورقلة

وكان وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود قد كشف أمس السبت بولاية ورقلة عن تخصيص حصة سكنية إضافية جديدة قوامها 1.500 سكن عمومي مدعم و1.000 سكن بصيغة العمومي الإيجاري لفائدة مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود.

وأوضح الوزير لدى تفقده لمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة) في إطار زيارة العمل التي شرع فيها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين "أنه تقرر تخصيص حصة إضافية قوامها 1.500 سكن عمومي مدعم و1.000 سكن عمومي إيجاري لفائدة هذا القطب الحضري الجديد, وهي الحصة التي تضاف إلى برنامج 2.000 سكن عمومي إيجاري الذي يجري تجسيده حاليا بذات القطب الجديد ويسجل تقدما في ورشاته''.

كما أكد الوزير على منح مبلغ مالي يقدر ب230 مليار سنتيم للتهيئة بالولاية.

وأوضج بلجود بالمناسبة أن "كل الظروف مهيئة لتجسيد هذا القطب العمراني الجديد", مضيفا في السياق ذاته أنه تم خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 21 جويلية المنصرم التطرق إلى الصعوبات التي سجلت على مستوى كل المدن الجديدة عبر الوطن, على غرار حاسي مسعود الجديدة (ورقلة) وسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وبوينان(البليدة) وعلي منجلي (قسنطينة) وأحمد زبانة (وهران).

وأضاف أنه سيتم في الأيام المقبلة عقد لقاء مماثل لمواصلة دراسة هذا الملف, مؤكدا في هذا الصدد أن الدولة عازمة على " تذليل كل الصعوبات بما يسمح بتجسيد هذه الأقطاب العمرانية المستقبلية".

وفي سياق متصل, شدد الوزير على أهمية التطبيق الدقيق لمخطط التهيئة للمدينة الجديدة حاسي مسعود الذي تمت المصادقة عليه داعيا القائمين على هذا المشروع العمراني الكبير إلى "تنفيذ هذا المخطط بحذافيره''.

ودعا كمال بلجود كذلك إلى تشجيع الاستثمار الخاص على مستوى هذا القطب الحضري الجديد بما يسمح بتجسيد مختلف المشاريع التنموية المبرمجة .