مساع حثيثة لكونفدرالية النقابات المستقلة للمساهمة في الحوار وايجاد حل للأزمة

تتحرك الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة مع بعض الاختلافات في الرأي مقارنة بقاعدة العمل التي تبنتها هيئة الوساطة والحوار إلا أنهما يتقاطعان في الرغبة في المحافظة على استقرار البلاد.

وفي هذا الجانب أبرز منسق كونفدرالية النقابات الجزائرية الياس مرابط أن أهمية ربط الجسور مع الأسرة السياسية والإسهام في حل الأزمة وتحقيق المطالب الشعبية والتغيير المنشود هو أساس عمل كونفدرالية النقابات الجزائرية مضيفا أن العمل يكتمل من خلال التنازل والتوافق مع مطالب الحراك الشعبي.

كما تم الإعلان عن الندوة الشاملة في الـ24 من الشهر الجاري لتكريس مبدأ أهمية تعديل ميزان القوة والحل هو اشراك الجميع في الحوار دون إقصاء ولجنة كريم يونس لم توجه الدعوة للكونفدرالية للمشاركة في الحوار مثلما أوضحه رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي في تصريح للقناة الإذاعية الاولى.

وقال سعيد صالحي "نحن لسنا مع الفوضى بل نحرص على الحفاظ على مؤسسات الدولة والبلاد واليوم لا نستطيع الذهاب نحو الحل السياسي بدون اشراك السلطة الفعلية ونريد التوجه نحو التفاوض السلمي الذي يفتح –حسبه- مسار انتقال سلمي سلس إلى نظام جديد .

كما يرى رؤساء بعض المنظمات والنقابات أن الصبر والعمل المشترك هو أساس الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية