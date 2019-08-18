الجوية الجزائرية للإذاعة :وصول 600 حاج إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج

تم تسجيل هذا الأحد عودة 600 حاج على متن طائرتين تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بالبقاع المقدسة.

وفي السياق أوضح مدير الاتصال بالخطوط الجوية الجزائرية امين أندلسي في تصريح للقناة الإذاعية الجزائرية أن كل التدابير اتخذت لضمان تسهيل الاجراءات لعودة حجاجنا الميامين حيث تم وضع لجان مختصة في تحضير الجانب المادي والبشري لإنجاح عملية رجوع الحجاج إلى أرض الوطن.

كما أفاد أمين أندلسي بأنه تم تخصيص في هذه المرحلة 66 طائرة لنقل أكثر من 20 ألف حاج وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ17 أوت إلى غاية الـ5 سبتمبر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية