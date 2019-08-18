ورقلة : خسائر مادية يخلفها حريق بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف

إندلع حريق اليوم الأحد بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بورقلة,الذي خلف خسائر مادية فقط, حسبما استفيد من مسؤولي هذا المرفق الصحي.

لم يخلف هذا الحريق ولحسن الحظ أي ضحايا أو جرحى, ما عدا بعض الخسائر المادية بجزء من مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة .

وتم التحكم في هذا الحادث , وتفادي كل الأخطار بفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء , يضيف ذات المصدر, مضيفا أنه تم تسخير وسائل بشرية ومادية هامة من قبل مصالح الحماية المدنية لتجنب أي انتشار لألسنة اللهب.

وتم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

المصدر: واج