الألعاب الإفريقية-2019 - جيدو: المنتخب الوطني يضيف ميداليتين لرصيده

أضاف المنتخب الجزائري للجيدو لرصيده، ميداليتين (فضية وبرونزية) في منافسات دورة للألعاب الإفريقية-2019 خلال اليوم الثاني الذي جرت وقائعها بقصر الرياضة مولاي عبد الله بالرباط (المغرب)، بعد أن أحرز تسع ميداليات (ذهبيتان، فضيتان و 5 برونزيات) أمس السبت خلال اليوم الأول.

وأحرز الفضة في اليوم الثاني المصارع محمد بلرقاع (أكثر من 100 كلغ)، أما البرونز كان من نصيب كوثر وعلال (أقل من 78 كلغ).

خلال اليوم الأول من المنافسات، حصد المنتخب الجزائري تسع ميداليات (ذهبيتان، فضيتان و5 برونزيات). وكانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب وائل الزين (- 86 كلغ) وفائزة أيساحين (- 52 كلغ)، بينما اكتفت كل من أمينة بلقاضي (+ 63 كلغ) ويمينة حلاطة (- 57 كلغ) بالميدالية الفضية.

أما الميداليات البرونزية فقد عادت لكل من بوبكر رباحي (- 66 كلغ) و سليم رباحي (- 60 كلغ) وعماد الدين شروق (- 81 كلغ) ومريم موسى (- 52 كلغ) و هاجر مسرم (- 48 كلغ).

خلال الطبعة ال11 من الألعاب الافريقية 2015 التي جرت وقائعها ببرازافيل (الكونغو)، سيطر المنتخب الوطني للجيدو على فعاليات الدورة بتصدره للترتيب العام ب12 ميدالية (7 ذهبيات، 4 فضيات و برونزية واحدة).

المصدر : واج