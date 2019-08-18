توقيف المشتبه به في جريمة قتل رجل في حي بن عاشور بالبليدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة من توقيف المشتبه به في جريمة قتل رجل بحي بن عاشور بأعالي المدينة، حسبما علم اليوم الاحد من هذه الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر ان عناصر الشرطة القضائية تمكنت من القاء القبض على المتهم في إرتكاب جريمة قتل مواطن في احد الاحياء المجاورة لحي بن عاشور الشعبي وذلك إثر تحريات أجرتها الضبطية القضائية.

وأشار الى ان حيثيات القضية تعود ليوم الاثنين الماضي (ثاني أيام عيد الاضحى)، حيث تعرض احد المواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من مقر سكناه بالحي المذكور، مما أدى الى مصرعه متأثرا بجروحه.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق وإنجاز ملف قضائي في حق المتهم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة،حيث صدر في حقه أمر بالإيداع ، وفقا لنفس المصدر.

وكان عناصر الحماية المدنية قد قاموا صباح الاثنين الفارط بنقل جثة الضحية من حي بن عاشور لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون بالبليدة،حسبما أكده المدير المحلي بالنيابة لهذه الهيئة الرائد بن عودة بن عودة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية