الجزائري قديورة يلتحق بنادي الغرافة القطري لمدة موسمين

رسّم لاعب الوسط الجزائري لنادي نوتنغام فوراست (أنجلترا) التحاقه بنادي الغرافة (الدرجة الأولى القطرية) بعقد يمتد لموسمين حسب ما أعلن عنه النادي على حسابه للتواصل الاجتماعي (تويتر).

وتم تقديم قديورة (33 سنة) الأحد لوسائل الإعلام، بعد أربعة أيام من حلوله بالدوحة، حيث خضع للفحوص الطبية التقليدية.

وصرح قديورة خلال حفل تقديمه قائلا:" سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الأنصار، خاصة و أننا نتوفر على تعداد ثري يضم عدة شبان ممتازين".

والتحق ابن الدولي السابق ناصر قديورة، في الغرافة بمواطنه و زميله في المنتخب الجزائري سفيان هني القادم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية من نادي سبارتاك موسكو (القسم الأول الروسي).

وقرر قديورة المتوج مع "الخضر" بكأس إفريقيا للأمم-2019 التي جرت بمصر، إنهاء مشواره المحترف الخليج و الالتحاق بقطر حيث تتواجد جالية جزائرية معتبرة نذكر منها المهاجم بغداد بونجاح (السد) و الوسط الهجومي ياسين براهيمي (الريان).

وسبق للمسترجع الجزائري أن قضى أهم مشواره الاحترافي بأنجلترا حيث لعب على التوالي لصالح فولفرهامتون (2010-2012) و واتفورد (2014-2017 و نوتنغام فوراست على مرحلتين (2012-2013) و (2018-2019).