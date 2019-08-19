دراسة: العلاج المكثف لارتفاع ضغط الدم في سن الخمسين يحافظ على صحة المخ

كشفت دراسة لباحثين من جامعة /تكساس/ بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العلاج المكثف لارتفاع ضغط الدم (bp) في سن الـ50 يقلل من خطر الإصابة بالمادة البيضاء في المخ في السنوات المقبلة.

وتم نشر الدراسة في صحيفة /جاما /الطبية ، وقالت الصحيفة، إن السوائل البيضاء الموجودة في المخ هي مجموعة من الألياف العصبية ، محاطة بطبقة واقية تسمى مادة "المايلين" ، وقد تم ربط هذه المادة بالعديد من الحالات العصبية مثل الخرف وألزهايمر.

وأجريت الدراسة لمدة أربع سنوات على مجموعة من المشاركين ، في سن الخمسين لديهم ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب والأوعية الدموية ، وقد تلقوا نوعين من العلاج، العلاج القياسي والعلاج المكثف، في البداية، انخفض ضغط الدم الانقباضي إلى أقل من 140 ملم زئبق، ثم انخفض إلى 120 ملم زئبق، على مدار تلك السنوات، وخلصت الدراسة الى أن المشاركين الذين تم علاجهم بعلاج مكثف قلت إصابتهم بالمادة البيضاء بالمخ، بينما في الفئة الأخرى كانت نسبة المادة البيضاء أعلى.

وقالت الدكتورة كلينتون رايت، مديرة قسم الأبحاث السريرية بالمعهد الوطني للأمراض العصبية والسكتة الدماغية، والمشاركة في الدراسة " نأمل أن تصبح هذه النتائج أساسًا للدراسات المستقبلية حول كيفية حماية الدماغ طوال حياة الشخص، في الإصابة بأمراض الخرف وألزهايمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قائم على الغذاء النباتي، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالأغذية التي تعتمد على الحيوانات.