سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى أزيد من 59 دولارا

ارتفع سعر سلة خامات أوبك الى 13ر59 دولارا للبرميل الجمعة الماضية بعد ان كان قد تراجع الخميس الفارط الى 87 ر58 دولارا، حسبما افادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاثنين على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت الاسبوع مرتفعة، حيث أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا ، لتبلغ عند التسوية 58،64 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0،73 بالمائة لتسجل عند التسوية 54،87 دولار للبرميل .

وبالنسبة لجلسة الاثنين فقد استهلت اسعار النفط الاسبوع ايضا مرتفعة بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع .

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم اكتوبر ارتفاعا ب 65ر0 في المائة إلى 59،02 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67ر0 في المائة إلى 55،24 دولار للبرميل اكثر مما سجله الجمعة الماضية.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد قلصت توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

و اشارت اوبك في تقريرها الشهري الاخير إلى تحديات في 2020 مع ضخ منافسين لها المزيد من الخام وهو ما يعزز الإبقاء على اتفاقية خفض الإمدادات.

و كانت المنظمة وحلفاؤها قدر قرروا خلا ل اجتماعهم الوزاري السادس تمديد الاتفاق القاضي بتخفيض الانتاج و ذلك لفترة اضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 جويلية الى غاية 31 مارس 2020 .

يذكر ان منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها) و الذي انتهت آجاله في 30 جوان الفارط.

وينتظر ان تعقد اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض انتاج النفط لدول اوبك وخارج اوبك اجتماعها السادس عشر في سبتمبر بأبو ظبي ( الامارات العربية المتحدة) .

وتضم هذه اللجنة أربعة بلدان أعضاء في الأوبك و هي الجزائر و العربية السعودية و الكويت وفينزويلا الى جانب بلدين غير عضوين و هما روسيا و سلطنة عمان.

كما ينتظر ان تعقد المنظمة عدة اجتماعات في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا لتقييم أوضاع السوق النفطية .

ويتعلق الأمر بالاجتماع ال 177 لندوة اوبك و الاجتماع الوزاري السابع لدول الاعضاء في المنظمة وخارجها.