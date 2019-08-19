ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 20 شخصا

أفادت حصيلة جديدة مئقتة بإرتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين اليوم الإثنين الي 20 شخصا وفقا لما أكده رئيس البعثة الطبية.

وصرح الدكتور محمود دحمان أن الحاج المتوفي هو" مدني لخضر يخلف عمره 75 سنة من ولاية ميلة".

وأوضح ذات المتحدث أن المتوفي" لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بالوحدة الإستشفائية للبعثة الجزائرية بمركز مكة المكرمة حيث كان يعاني من تعفن دموي وكذا داء الباركنسون".

وأردف قائلا أن عملية إجلاء المرضي لاتزال متواصلة حسب الأولوية حيث تم اليوم نقل حاجا يعاني من سرطان البنكرياس إلى الجزائر في الرحلة القادمة إلى أرض الوطن عبر مطار جدة".

وأضاف من جهة أخري أن فرقته الطبية تقوم كل يوم بعملية مسح في المستشفيات السعودية لإحصاء المرضي مشيرا إلى أنه حتى اليوم لايزال 13 حاجا جزائريا يقبعون بمستشفيات المملكة".