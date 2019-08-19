انتقال مهام مراقبة المواد الصيدلانية من المخبر الوطني الى الوكالة الجديدة السنة المقبلة

سيتم نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية من المخبر الوطني لمراقبة هذه المواد إلى الوكالة الجديدة التي اسندت اليها هذه المهمة مستقبلا وذلك استنادا الى المادة 31 من المرسوم المؤرخ في 3 جويلية 2019 ، حسب ما افاد به الإثنين بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات .

وأوضح ذات المصدر أنه "سيتم نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية والتي هي حاليا من مسؤولية المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية خلال السنة المقبلة وذلك استنادا الى تاريخ نشر المرسوم 190-19 المؤرخ في 3 جويلية 2019 والصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 7 جويلية 2019 سيما المادة 31 منه ".

وأكد ذات البيان "أن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية يواصل اداء مهامه بشكل طبيعي في انتظار الإنتهاء من اجراءات نقل الممتلكات والوسائل والموظفين والحقوق الى الوكالة الوطنية الجديدة للمنتجات الصيدلانية وذلك وفقا للمادة 31 التي حددت فترة انتقالية مدتها سنة واحدة ".

وذكر بالمناسبة بأن "الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية جاءت تلبية للحاجة الى التنظيم والموافقة ومراقبة جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية كما هو الحال في جميع بلدان العالم ".