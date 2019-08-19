ترقيم وإعادة ترقيم قرابة الـ 750 ألف سيارة خلال السداسي الأول من 2018

بلغ عدد السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها 743.994 سيارة خلال السداسي الأول من 2018 منها 100.138 سيارة جديدة أي بارتفاع قدره 4.144 وحدة مقارنة مع السداسي الأول من 2017 (739.850 وحدة) أي ارتفاع بنسبة 56ر0 بالمائة حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وبخصوص السيارات الجديدة (100.138 سيارة) كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع كبير بنسبة 9ر100بالمائة (50.289 سيارة) خلال السداسي الأول من 2018 مقابل 48.849 وحدة خلال نفس الفترة من 2017.

وأوضح المصدر أن الترقيمات النهائية للسيارات الجديدة تدل على السيارات المستوردة الموضوعة حيز الخدمة مشيرا الى أن دراسة هذه الترقيمات النهائية تبرز أن جزء هام من السيارات لا يتم ترقيمه خلال سنة استيرادها.

وبخصوص تقسيم الحظيرة الوطنية للسيارات وفق الفئات خلال السداسي الأول من 2018 فهي متكونة من أكثر 508.092 سيارة سياحية (29ر68بالمائة من إجمالي الحظيرة 743.994) و127.004 شاحنة صغيرة (07ر17بالمائة) و30.386 شاحنة كبيرة (08ر4بالمائة) و7.872 جرار فلاحي (06ر1بالمائة) و8.750 مقطورة (18ر1بالمائة) و7.794 حافلة (05ر1بالمائة) و7.702 جرار سير (04ر1بالمائة) و1.048 سيارة خاصة (14ر0بالمائة) و45.346 دراجة نارية (09ر6بالمائة).

وبخصوص التقسيم الجهوي تتمثل الولايات الخمس الأولى التي سجلت أكبر عدد من عمليات الترقيم وإعادة الترقيم خلال الفترة المرجعية في كل من الجزائر ب84.969 وحدة (42ر11بالمائة من الإجمالي) والبليدة ب49.010 وحدة (59ر6بالمائة) وبومرداس ب31.596 وحدة (25ر4بالمائة) وسطيف ب27.790 وحدة (74ر3بالمائة) والجلفة ب27.012 (63ر3بالمائة) ووهران ب20.524 وحدة (76ر2 بالمائة).

وكانت الحظيرة الوطنية للسيارات تعد 6.162.542 مركبة إلى غاية نهاية 2017 مقابل 5.986.181 مركبة في نهاية 2016 أي بارتفاع نسبته 94ر2بالمائة (+176.361وحدة).