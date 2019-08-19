هيئة الوساطة والحوار تشرع في لقاءات ولائية بدءا من هذا الثلاثاء

تواصل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة سلسلة لقاءاتها ومشاوراتها مع مختلف فواعل المجتمع لتقريب الأراء وإيجاد مخرج سريع للأزمة حيث ستشرع بدءا من هذا الثلاثاء في تنظيم لقاءات ولائية مع المواطنين.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أعلن عضو لجنة الحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول عن برنامج لتوسيع دائرة الحوار من خلال إجراء جلسات ولائية استجابة لمبادرة دعا إليها المواطنون ،هذه اللقاءات تنطلق بدءا من هذا الثلاثاء وإلى غاية الـ29 من الشهر الجاري .

وأبرز بن جلول تهدف هذه اللقاءات التي من شأنها تضمن مشاركة الجميع في البناء الوطني إلى ايجاد اقتراحات ووضع حلول للخروج من الأزمة الراهنة في اطار الدستور مع تبني كامل وشامل لمطالب الحراك الشعبي.

وبالتوازي مع هذه اللقاءات أوضح المتحدث ذاته أنه سيتم عقد جلسات مع الأحزاب والتنظيمات والنقابات.

المواطنون يثمنون الحوار ويدعون إلى ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس جديد

وفي أصداء نقلها ميكرفون القناة الإذاعية الأولى اكد بعض المواطنين على ضرورة استجابة الجميع للحوار الذي يعد الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

كما شددوا على ضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية لتمكين الشعب من التصويت على من يراه مناسبا لتولي كرسي الرئاسة للالتفاف حول مسار التنمية الشاملة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية