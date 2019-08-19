كرة القدم : المنتخب الجزائري يتربص بسيدي موسى من 24 الي 28 أوت

يخوض المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لكرة القدم, تربصا تحضيريا بين 24 و 28 أوت الجاري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بقيادة المدرب جمال بلماضي,تحسبا للاستحقاقات القادمة،حسبما أعلنته اليوم الاثنين,الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويحضر زملاء الدولي هشام بوداوي, المواجهة المزدوجة ضد المنتخب المغربي (حامل اللقب)،حيث سيجري لقاء الذهاب يوم 20 سبتمبر المقبل بالجزائر, لحساب الدور التمهيدي الأخير المؤهل لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين-2020, المزمع إجراؤها بالكاميرون.

ولم ينشر جمال بلماضي, قائمة اللاعبين المستدعين لهذا التربص, الذي يعود من خلاله الناخب الوطني للميدان, بعد أكثر من شهر عن قيادته للمنتخب الأول للتويج بكأس أمم إفريقيا-2019 بمصر.

وستلعب مباراة الإياب بين منتخبي "الأفناك" و "أسود الأطلس" بين 18 و 20 أكتوبر القادم بالمغرب.

للإشارة أن المواجهة المزدوجة الثانية للمنطقة الأولى تجمع بين تونس وليبيا.

المصدر: واج