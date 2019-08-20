المحترف الأو: اتحاد الجزائر يعود بنقطة من قسنطينة ومولودية الجزائر تحسم ''الداربي'' أمام بارادو

تميزت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بتعادل اتحاد الجزائر أمام مضيفه شباب قسنطينة (0-0)، في الوقت الذي تمكنت فيه مولودية الجزائر من الاطاحة بالجار نادي بارادو (1-2) في الداربي العاصمي، وذلك ضمن فعاليات الشطر الأول من الجولة الثانية للمنافسة المحلية، التي جرت وقائعها اليوم الاثنين.

ولم يتمكن إتحاد الجزائر من العودة بالزاد الكامل من قسنطينة في اللقاء الذي جرت وقائعه بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. وفشل كلا الفريقين في تحقيق الأهم رغم بعض الفرص السانحة للتهديف في المباراة التي لم تف بوعودها.

وبملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، تمكن شباب بلوزداد من تحقيق الزاد الكامل عقب فوزه أمام الصاعد الجديد لحضيرة الكبار، نجم مقرة بنتيجة (2-1). وافتتح شباب بلوزداد باب التسجيل في الدقيقة ال2 بفضل اللاعب خالي، قبل أن يتمكن زميله بلحول من تعميق الفارق بعد مرور 31 دقيقة من اللعب. وتمكن نجم مقرة -ممثل مدينة مسيلة- من تقليص الفارق بعد أن سجل لاعب شباب بلوزداد كداد هدفا ضد مرماه في الدقيقة ال 64.

وسيواجه شباب بلوزداد -المرشح بقوة لخلافة اتحاد الجزائر في سجل المنافسة- الجار نصر حسين داي لحساب الجولة الثالثة من المنافسة المقرر إجراؤها يومي ال30 وال31 من شهر أوت.

ومن جهتها، تمكنت مولودية الجزائر من الاطاحة بالجار، نادي بارادو بملعب عمر حمادي ببولوغين بنتيجة 2-1، وتحقيق أول فوز لها في البطولة بعد تعادلها في الجولة وتقدم نادي بارادو في النتيجة بفضل اللاعب الشاب غناوي في الدقيقة ال20، قبل أن يتمكن اللاعب فريوي من تعديل النتيجة في الدقيقة ال52. واصلت تشكيلة المدرب كازوني في خلق الفرص السانحة للتهديف إلى غاية تسجيل هدف التقدم والفوز في الدقيقة ال65 من قبل الوافد الجديد شافعي.

أما وصيف البطولة في الموسم الفارط، شبيبة القبائل، فقد تمكن من تحقيق الأهم بالفوز داخل الديار أمام العائد الجديد إلى الرابطة الأولى، اتحاد بسكرة، بنتيجة 3-2، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو. وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل بفضل اللاعب عدادي في الدقيقة ال30 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتمكن ممثل بسكرة من تعديل الكفة في الدقيقة ال50 عبر اللاعب لخضري. واصلت ''الشبيبة'' شن الهجومات إلى غاية الدقيقة ال 71 أين تمكن اللاعب حمرون من إضافة هدف التقدم.

خمس دقائق بعدها، باغت اتحاد بسكرة من جديد أصحاب الضيافة في الدقيقة 76 عبر اللاعب مساعدية ولكن ''الكناري'' تقدموا من جديد وبسرعة بفضل اللاعب سوياد في الدقيقة ال80.

وتم تقديم هذه اللقاءات الأربعة للسماح لكل من اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل و شباب بلوزداد و نادي بارادو للتحضير في أفضل الظروف لمرحلة العودة للدور التمهيدي من رابطة أبطال افريقيا و كأس الكونفدرالية المقررة أيام الجمعة و السبت و الأحد.

وسيجري الشطر الثاني من هذه الجولة يوم السبت المقبل والذي يتضمن 3 مباريات و هي: جمعية الشلف-نصر حسين داي (00ر20)، وفاق سطيف-مولودية وهران (00ر20) و اتحاد بلعباس-أهلي برج بوعريريج (30ر20).أما اللقاء الثامن و الأخير المقرر بين جمعية عين مليلة و شبيبة الساورة، فقد تأجل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة أبناء الجنوب في الدور التمهيدي للكأس العربية للأندية الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء (المغرب) من 19 إلى 25 أوت الجاري.