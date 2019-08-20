الكأس العربية بالمغرب : شبيبة الساورة تسحق نادي فومبوني /5-0/

فازت شبيبة الساورة بأريحية على نادي فومبوني (جزر القمر) بنتيجة 5-0 (الشوط الأول: 2-0)، الاثنين. بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسة الكأس العربية للأندية لكرة القدم.

وتألق اللاعب مسعودي بتسجيل ثلاثية كاملة (د41 ، د45 ود64) قبل أن يضيف زميله مداحي الهدف الرابع في الدقيقة ال74 مهديا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل للدور السادس عشر للمنافسة. ولم يكتف ممثل الجزائر بالرباعية حيث أضاف اللاعب حامية الهدف الخامس في الدقيقة ال90.

وعن نفس المجموعة، تفوق النادي البنزرتي التونسي على نظيره تليكوم الجيبوتي بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (1-0)، في وقت سابق من اليوم الاثنين بالملعب البلدي "برشيد" بالمغرب.

وسجل أهداف الفريق التونسي كل من محمد الحبّاسي (د 31)، مروان الصحراوي (د 66) وسليم الجندبي (د 73).

وبالتالي يتصدر شبيبة الساورة و النادي البنزرتي التونسي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد تليكوم الجيبوتي و نادي فومبوني في المرتبة الأخيرة وبصفر نقطة.

وعقب هذه الدورة المصغرة، يتأهل الأول عن كل مجموعة للدور السادس عشر للمنافسة. و في حال التأهل، ستكون شبيبة الساورة في مواجهة الشباب السعودي، النادي الذي يضم المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري.

أما الممثلان الجزائريان الآخران في منافسة الكأس العربية، مولودية الجزائر و شباب قسنطينة المعفيان من المرحلة التمهيدية، فسيقابلان على التوالي ظفار العماني و المحرق البحريني لحساب الدور السادس عشر.

برنامج ونتائج مباريات المجموعة الثانية :

الاثنين 19 أوت :

النادي البنزرتي - جيبوتي تيليكوم 3-0

نادي فومبوني - شبيبة الساورة 0-5

الخميس 22 أوت :

شبيبة الساورة - جيبوتي تيليكوم (00ر18 سا)

نادي فومبوني - النادي البنزرتي (00ر21 سا)

الأحد 25 أوت :

جيبوتي تيليكوم - نادي فومبوني (00ر19 سا)

النادي البنزرتي - شبيبة الساورة (00ر19 سا).