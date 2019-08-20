إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب 5 شبان فلسطينيين الثلاثاء خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس بالضفة الغربية لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وذكرت مصادر فلسطينية إن" 5 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين وأن عددا منهم تلقوا علاجا ميدانيا".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية".

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حافلات خاصة بهم قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية.

وفي سياق متصل , اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق من اليوم 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش واسعة.