أكثر من 180 ألف مؤسسة تحصلت على الرقم التعريفي الإحصائي إلى غاية نهاية 2018

بلغ عدد المؤسسات ذات الشخصية المعنوية الحاصلة على الرقم التعريفي الإحصائي 180.405 وحدة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتشير أرقام الديوان إلى أن عدد المؤسسات ذات الشخصية المعنوية الحاصلة على الرقم التعريفي الإحصائي شهد ارتفاعا طفيفا ب5.500 مؤسسة مقارنة مع 31 ديسمبر 2017 أي بارتفاع نسبته 21ر3بالمائة.

وبخصوص الشركات الجديدة المنشأة ذكر الديوان أنه تم إحصاء 9.376 مؤسسة جديدة خلال 2018 بانخفاض طفيف ب415 مؤسسة مقارنة مع 2017 (-24ر4بالمائة).

وفيما يتعلق بالتسجيلات الجديدة في القائمة الوطنية للمؤسسات خلال السداسي الأول من 2018 فقد بلغت 5.361 مؤسسة في حين حصلت 4.015 مؤسسة أخرى لأول مرة على التعريف الإحصائي خلال السداسي الثاني من 2018 أي بتراجع 25بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من نفس السنة.

وتتمثل المؤسسات الجديدة المسجلة في القائمة الوطنية للمؤسسات أساسا في شركات خاصة تتكون من الشركات المحدودة المسؤولية ب5.366 وحدة (23ر57بالمائة) والشركات المحدودة المسؤولية التابعة لشخص واحد ب3.636 وحدة (78ر38بالمائة) وشركات التضامن ب211 مؤسسة (25ر2بالمائة).

أما عمليات الشطب من القائمة الوطنية للمؤسسات فمست 1.649 مؤسسة خلال السداسي الأول من 2018 و2.386 مؤسسة خلال السداسي الثاني من 2018 أي مجموع 4.035 مؤسسة مشطوبة خلال 2018 لينخفض بذلك مستوى هذه العمليات ب500 مؤسسة مقارنة مع 2017 (-49ر11بالمائة).

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