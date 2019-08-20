هيئة الوساطة والحوار تثمن موقف الهيئة العليا لأعيـان عشائر واد ميزاب الداعم لمسار الحوار

ثمنت الهيئــة الوطنية للوساطة والحوار موقفمجلـس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي الهيئـة العليـا لأعيـان عشـائر واد ميـزاب بولايـة غردايـة الذي "يؤكـد دعمـه لمسـار الحوار كإطـار حضـاري" للخروج من الأزمـة التي تمـر بهـا البلاد،حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن مجلـس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي "يؤكـد دعمـه لمسـار الحوار كإطـار حضـاري للخروج من الأزمـة التي تمـر بهـا بلادنـا على درب تجسيد التطلعات المشروعة للحراك الوطني الشعبي، والذي يعلق أهمية كبيرة على اتخاذ تدابير تهدئة لتهيئة الظروف الملائمة للانخراط الواسع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية لنجاح الحوار".