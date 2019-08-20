تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاثنين,من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتمنراست, في حين تمكن عناصر الدرك الوطني من كشف وتدمير قنبلة يدوية واسترجاع مسدس آلي ببلدية هراوة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 أوت 2019 بتمنراست، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تمكن عناصر الدرك الوطني من كشف وتدمير قنبلة يدوية واسترجاع مسدس آلي ببلدية هراوة ولاية الجزائر.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام وتمنراست (28) شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و05 دراجات نارية و 11 مولدا كهربائيا و08 مطارق ضغط و 03 أجهزة كشف عن المعادن و11 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى 15 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق و04 أطنان من المواد الغذائية و3040 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

في سياق متصل، ومواصلة للعمليات الهادفة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة/ن.ع.2، تاجر مخدرات وضبطت 184 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار،(400) كيلوغرام من نفس المادة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بغليزان2، خمسة أشخاص وضبطوا بندقية صيد و03 مناظير و1084 خرطوشة و 34 كيلوغرام من مادة الرصاص، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا، في حين أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تيموشنت.

المصدر: واج