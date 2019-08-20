الألعاب الإفريقية 2019 كرة القدم النسوية : فوز الجزائر على مالي 1-0

تغلب المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم على نظيره المالي بنتيجة 1-0 اليوم الثلاثاء لحساب اليوم الثاني في المجموعة الاولى من دورة الالعاب الافريقية 2019 الجارية بالرباط من 19 الي 31 اوت.

وبفضل هذا الفوز الاول بعد خسارتها في اللقاء الاول امام المغرب 3-2 يوم الجمعة الفارط تسجل التشكيلة الوطنية بقيادة المدربة نعيمة لعوادي النقاط الثلاث الاولى لها في الدورة قبل المواجهة الثالثة امام غينيا الاستوائية التي خسرت في الخرجة الاولى بالغياب امام مالي.

و لحساب الجولة الثالثة تواجه الجزائر منافستها غينيا الاستوائية فيما يقابل المنتخب المغربي نظيره المالي.

و تضم المجموعة الثانية كل من الكاميرون و زامبيا و جنوب افريقيا و نيجيريا.

يذكر ان الأول و الثاني عن المجموعتين الأولى و الثانية يتأهلان للدور نصف النهائي المقرر يوم 26 اوت.

المصدر: واج