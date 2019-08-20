الألعاب الإفريقية-2019/كرة اليد (رجال): بداية موفقة للمنتخب الجزائري أمام بوركينا فاسو (31-26)

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حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد(رجال) بداية موفقة في دورة الألعاب الإفريقية ال 12 الجارية بالرباط (19-30 أغسطس) بفوزه على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (31-26) اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات أنغولا و نيجيريا و جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان زملاء خير الدين رماش منهزمين في نهاية الشوط الأول (13-14) قبل أن يعودوا تدريجيا في النتيجة في الشوط الثاني و ينهون المباراة بفارق خمسة أهداف لصالحهم (31-26).

وتدور حاليا المباراة الثانية لنفس المجموعة بين أنغولا و نيجيريا بينما يركن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للراحة.

و تتشكل المجموعة الأولى من منتخبات المغرب و زامبيا و مصر و عينيا.

برنامج المباريات القادمة للمنتخب الجزائري:

الاربعاء (سا 00ر18) الجزائر - نيجيريا

الخميس (سا 00ر16) الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية

الأحد (سا 00ر18) الجزائر - أنغولا

الدور ربع النهائي: يوم الاثنين.

المصدر: واج