أوبك + : خفض الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال جويلية الماضي

خفض تحالف (أوبك+)، الذي يضم الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى منتجين مستقلين من خارجها ابرزهم روسيا، إنتاج النفط بنسبة

159 بالمائة في جويلية 2019، حيث تقلص بمقدار 9ر1 مليون برميل يوميا، بدلا من 2ر1 مليون برميل حسب ما أعلنته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الثلاثاء.

وبحسب تاس التي تقلت عن مصدر في اللجنة الفنية لـ(أوبك+)، لم تذكر اسمه، "فقد بلغت نسبة الامتثال للاتفاق 159 بالمائة في جويلية الماضي، مشيرا في ذات الوقت بأن نسبة امتثال دول "أوبك" للاتفاقية بلغ 156 بالمائة ونسبة الدول غير الأعضاء بها 166 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن تحالف (أوبك+) خفض الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 9ر1 مليون برميل يوميا بدلا من 2ر1 مليون برميل يوميا.

وخفضت "أوبك" إنتاجها من النفط الخام بمقدار 246 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 61ر29مليون برميل يوميا.

وفي 3 جويلية الماضي، وافق التحالف على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا الذي بدأ مطلع 2019 إلى نهاية الربع الأول من 2020.

وتعهدت روسيا بموجب الاتفاق، بخفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا والسعودية بمقدار 322 ألف برميل يوميا.

وحديثا، خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2019، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الأسواق.

وقالت الوكالة الذي يتواجد مقرها بباريس، في تقرير الأسبوع الماضي، إنها تتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1ر1 مليون برميل يوميا في 2019 و3ر1 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.