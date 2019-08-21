دادة : اجتماع حكومي اليوم لدراسة ملف البكالوريا المهنية

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، بلخير دادة موسى، الثلاثاء من قسنطينة ، إن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعا لدراسة ملف البكالوريا المهنية ، مضيفا، أن دائرته الوزارية تعمل على "دمج اللغات الأجنبية وبخاصة الانجليزية في التكوين في التعليم والتكوين المهني".

وأوضح الوزير خلال تدشينه لمركز للتكوين المهني بالمدينة الجديدة علي منجلي ضمن زيارته العملية لولاية قسنطينة أن الاهتمام سينصب هذا العام على قائمة لتخصصات جديدة لترقية شعب الامتياز التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة في البلاد" فضلا عن مشروع المؤسسة حيث تتوفر الجزائر على أكثر من 1200 مؤسسة سيكون لكل واحدة منها مشروعا .

وفي هذا السياق، جدد الوزير التزام الدولة بتوفير جميع الشروط اللازمة للارتقاء بهذا القطاع من خلال جملة من الأمور منها اقتناء تجهيزات مناسبة وفتح مؤسسات تكوين جديدة، ملحا على أهمية تطوير شعب الامتياز والميكانيك والصيدلة والطاقة المتجددة والفلاحة فضلا عن ترقية مشاريع المؤسسات المنشأة من طرف متربصي القطاع وذلك بالتنسيق مع المتعامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن "قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشارك بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال توفير تكوين يتلاءم مع احتياجات عالم الشغل"، مركزا على أهمية الانطلاق "قريبا" في البكالوريا المهنية.

وأوضح السيد دادة موسى أنه سيتم ترقية حوالي 40 مركزا للتكوين المهني إلى مصاف معاهد وطنية وذلك تبعا لتوجيهات الوزير الأول، مشيرا إلى أهمية هذا القرار في ترقية التعليم المهني وأداء القطاع.

وبعدما ذكر بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يوفر أزيد من 400 تخصص، شجع الوزير مسؤولي قطاعه لتكثيف اتفاقيات الشراكة مع القطاع الاقتصادي من أجل "تعزيز اكتساب التكوين المهني"

وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أن "إدماج اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية في برامج التكوين يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية".

وبعدما أكد على أهمية رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال إنشاء مختبرات محاكاة، دعا السيد دادة موسى إلى ضرورة إيلاء اهتمام للتكوين في مجال تقنيات الصيانة لا سيما -كما أضاف- وأن الجزائر تدمج بالكامل ضمن مجال الصناعات الثقيلة" .