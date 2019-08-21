ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 22 شخصا

أفادت حصيلة جديدة مؤقتة الأربعاء بإرتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين الى 22 شخصا حسبما أكده رئيس البعثة الطبية.

وصرح الدكتور محمود دحمان أنه " توفيت اليوم الحاجة بوطاجين فاطمة الزهراء (62 سنة) من مواليد 22 نوفمبر 1957 بالأبيار وتقطن حاليا ببلدية الشراقة ولاية الجزائر".

وأبرز بأن المتوفية لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفي "النور" بمكة حيث كانت تعاني من سرطان الثدي في مرحلة متقدمة و قد رفضت الدخول الي غرفة الإنعاش .

وأشار الي أن المرحومة كانت تقطن بفندق " السيريجي 1" غرفة رقم 614 . من جهة أخري أضاف نفس المصدر أن عدد الحجاج الجزائريين في المستشفيات السعودية إرتفع اليوم ليبلغ 17 شخصا.