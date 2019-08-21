بومدين معاش للإذاعة: توزيع 80 مليون كتاب مدرسي قبل الدخول المدرسي المقبل

أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن توفير 80 مليون كتاب ستوزع على تلاميذ الأطوار الثلاثة قبل الدخول المدرسي المقرر في الـ4 سبتمبر المقبل.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بومدين معاش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "تم طبع 80 مليون كتاب مدرسي سيتم توزيعه على كل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي".

وكشف عن أن هذا الدخول المدرسي سيعرف تغييرا في كتب طور الخامسة الابتدائي والرابعة متوسط ماعدا مادتي التاريخ والجغرافيا.

وطمأن بومدين معاش أولياء التلاميذ بتوفر جميع الكتب المدرسية خلال هذا الدخول المدرسي .

وتكمن مهمة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في طبع الكتب ولا دخل له في محتواها.

سيدي بلعباس :جميع المؤسسات التربوية تتسلم حصصها من الكتب المدرسية بما فيها العناوين الجديدة من الجيل الثاني

هذا وبولاية سيدي بلعباس تسلمت جميع المؤسسات التربوية حصصها من الكتب المدرسية بما في ذلك العناوين الجديدة من الجيل الثاني حيث أكد رئيس مركز توزيع الكتب والوثائق المدرسية على مستوى الولاية بوسماحة محمد في تصريح لإذاعة الجزائر من سيدي بلعباس استكمال عملية توزيع مختلف العناوين لكل الأطوار التعليمية عبر كل المؤسسات التربوية .

كما استفادت جل المؤسسات-يضيف المتحدث ذاته- من العناوين الجديدة من الجيل الثاني.

وأفاد بوسماحة محمد أنه تم تخصيص حصص الكتب المدرسية للمؤسسات التربوية الجديدة في انتظار تنظيم معرض وطني للكتب المدرسية.

هذا وكان في وقت سابق قد كشف مدير التربية بسيدي بلعباس عن نسبة التغطية بالكتب المدرسية التي قاربت 95 في المائة تحسبا للسنة الدراسية الجديدة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية