ألعاب إفريقية-2019 (تجذيف/نهائي): 4 ميداليات منها 3 ذهبيات للجزائر

أحرز التجذيف الجزائري أربع ميداليات منها 3 ذهبيات و برونزية واحدة خلال المنافسات النهائية التي جرت الاربعاء بسد محمد بن عبد الله بسلا (المغرب) لحساب الألعاب الإفريقية ال 12 الجارية حتى 31 أ وت الجاري.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب نوال شيالي الفائزة بنهائي السكيف (سيدات) على مسافة 1.000 م في ظرف (3د 56 ثا 62) متقدمة المصرية دارين حجازي (3د 58ثا 34) و التونسية نور الهدى الطيب (4د 01 ثا 10). و كانت شيالي قد تألقت أيضا في التصفيات التي فازت بمجموعتها بوقت قدره (3د 59 ثا 80).

وعادت الميدالية الذهبية الثانية لمواطنتها أمينة روبة التي فازت بسباق "السكيف الخفيف (1.000 م) في ظرف (3د 55ثا 23) أمام التونسية كريمي (3د 52ثا 58).

وافتك الذهبية الجزائرية الثالثة سيد علي بودينة الذي قطع خط الوصول في اختصاص "السكيف الخفيف" بوقت قدره (3د 30 ثا 82) متقدما امصري أحمد عبد العال (3 د 34 ثا 37) و التونسي محمد خليل منصوري (3د 34ثا 96).

وسمحت منافسات صباح اليوم الاربعاء، للجزائر بافتكاك ميدالية برونزية بواسطة أسامة حبيش الذي جاء في المركز الثالث لسباق "سكيف 1.000م" الذي فاز به التونسي محمد الطيب (3د 21 ثا 16) متقدما المصري عبد الخالق البنى (3 د 23 ثا 63).

وكان حبيش قد فاز بالسباق التصفوي لمجموعته بتوقيت (3د 32 ثا 39).