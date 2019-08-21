ريغي للإذاعة:على سائقي المركبات لنقل البضائع والأشخاص التقرب لمراكز التكوين قبل انتهاء الآجال

دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لمراكز تكوين سائقي نقل الأشخاص والبضائع ريغي عبد الكريم سائقي المركبات لنقل الأشخاص والبضائع إلى التقرب من المراكز الخاصة بتكوين السائقين للحصول على شهادة السياقة قبل انتهاء الآجال المقررة هذا الأربعاء.

وقال ريغي عبد الكريم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى نعلم جميع السائقين أن آخر أجل لتكوين السائقين هذا الأربعاء الموافق لـ21 اوت 2019 وعليهم التقرب من مراكز التكوين للحصول على هذه الشهادة التي هي مطلوبة بعد هذا التاريخ.

هذا وأوضح المتحدث ذاته أن الهدف من تكوين السائقين هو تحسين وتحيين المعلومات خاصة ماتعلق بالمركبات الجديدة لمواكبة العولمة وكذا المساهمة بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور وهو الأساس.

كما أشار ريغي إلى أن 70 بالمائة من المؤسسات الوطنية قامت بتكوين سائقيها إلى جانب تكوين الشركات الخاصة.