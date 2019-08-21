وفاة 74 شخصا وإصابة 271 آخرين في حوادث مرور خلال الأسبوع المنصرم

لقي 74 شخصا حتفهم وأصيب 271 آخرين بجروح متفاوتة اثر وقوع 179 حادث مرور أحصتها مصالح الدرك الوطني عبر العديد من مناطق الوطن في الفترة الممتدة ما بين 13 و 19 أوت الجاري.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية البويرة بتسجيل 16 حادثا, متبوعة بولايتي المدية وبومرداس على التوالي ب12 و 11 حادثا, بينما أحصت ولاية الجزائر 8 حوادث والبليدة 7 حوادث.

وحسب نفس المصدر, يعد العامل البشري السبب الرئيسي في هذه الحوادث, لا سيما السرعة المفرطة, إلى جانب أسباب متعلقة بالمارة وحالة المركبة ثم تلك المتعلقة بحالة الطريق والمحيط.

المصدر: واج