الألعاب الإفريقية-2019 / سباحة /اليوم الأول/: الجزائر تحصد 6 ميداليات منها ذهبيتان

حصد المنتخب الجزائري للسباحة,خمس ميداليات منها ذهبيتان, وتحسين رقمين وطنيين, عقب نهائيات اليوم الأول من منافسات السباحة للألعاب الإفريقية-2019, اليوم الأربعاء, بمسبح المركب لأولمبي محمد الخامس بالدار البيضاء.

توج جواد سيود بلقب سباق الـ 200 متر فراشة بزمن متميز (2 د 01 ثا 01 ج), محسنا بذلك الرقم القياسي الجزائري السابق (2 د 01 ثا 72 ج), الذي كان بحوزته منذ شهر مارس الفارط بالبطولة المجرية.

و فاز مواطنه أسامة سحنون بذهبية تخصص السباق السريع 50 مترا سباحة حرة بتوقيت (48 ثا 97 ج).

ونال "الخُضر" فضيتين بفضل لونيس خندريش, الذي حّل ثانيا في نهائي 200 متر بواقع (2 د 02 ثا 49 ج) خلف مواطنه سيود.

وتحصل عبد الله عرجون على فضية تخصص الـ 200 متر على الظهر بتوقيت 2 د 02 ثا 73 ج, ليُحسّن بذلك الرقم الوطني السابق الذي كان بحوزته (2 د 03 ثا 01 ج), منذ بطولة العالم للأواسط أنديانبوليس عام 2017 بالولايات المتحدة.

ولدى العنصر النسوي, نالت السباحة رانيا نفسي, فضية 200 متر فراشة بزمن (2 د 20 ثا 33 ج), ومن جهته تحصلت سيدات الجزائر على فضية التتابع100x4 م سباحة حرة لترفع حصيلة السباحة الجزائرية إلى 6 ميداليات.

وسيطرت جنوب إفريقيا على فعاليات اليوم الأول للسباحة, بنيلها 6 ميداليات (3 ذهب, 2 فضية, 1 برونز), متبوعة بالجزائر, 6ميداليات (2 ذهب و 3 فضة 1 برونزية), ومصر, 6 ميداليات (1 ذهب, 3 فضة, 2 برونز).

وتتواصل منافسات السباحة ضمن النسخة الـ12 للألعاب الإفريقية بمسبح المركب الأولمبي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء, إلى غاية الأحد 25 أوت الجاري.

المصدر: واج