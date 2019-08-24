ميراوي: ضرورة دخول مركز مكافحة السرطان الخدمة لأدرار في أقرب وقت ممكن

شدد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات محمد ميراوي ، الأربعاء بأدرار على ضرورة دخول مركز مكافحة السرطان بأدرار الخدمة في أقرب ممكن سيما و أن هذا المرفق يتوفر على التجهيزات الضرورية و الإطار البشري.

وأضاف المسؤول الحكومي لدى تفقده لهذا الصرح الصحي في إطار زيارة تفقدية لقطاعه بالولاية رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الشريف عوماري أن هدف انجاز هذا المركز هو تقديم خدمة طبية نوعية وجوارية لمرضى السرطان بالولاية وتجنيبهم عناء التنقل نحو مستشفيات شمال الوطن.

و أعلن الوزير عن جملة من التدابير والإجراءات التي ستتخذ قريبا لصالح القطاع بالولاية و التي انبثقت عن اجتماع مجلس الوزارء الأخير الذي تضمن قرارات هامة لفائدة قطاع الصحة بالهضاب العليا والجنوب.

وفي هذا الجانب سيتم الشروع مطلع الشهر المقبل في فتح فرعين للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور بولاية أدرار و هذا لتقريب الخدمات الطبية من السكان بالمنطقة في إطار مساعي السلطات العمومية لإحداث توازن في تواجد هذه المؤسسات عبر مختلف جهات الوطن.

كما استفادت الولاية من تسجيل عملية لفتح مدرسة جديدة لتكوين شبه الطبيين قصد الإسهام في توفير مختلف الاختصاصات الطبية الضرورية إلى جانب اتخاذ إجراءات للتكفل بالنقل الصحي للمرضى جوا من الجنوب نحو مستشفيات الشمال من خلال اتفاقيات بين قطاع الصحة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمراتية وشركتي الخطوط الجوية الجزائرية و الطاسيلي ايرلاينز بتخصيص مروحيات معدة لهذا الغرض.

كما سيجري تدعيم برنامج التوأمة بين مستشفيات الجنوب و الهضاب العليا مع مستشفيات الشمال و هذا بعد تقييمه و تدارك النقائص حيث تم سيتم خلال الشهر المقبل إمضاء 118 اتفاقية في هذا الشأن لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالجنوب والهضاب العليا.

ويواصل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات زيارته التفقدية للولاية من خلال معاينة مشاريع و هياكل تابعة لقطاعه بكل من المقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار الحدودية و تيميمون.