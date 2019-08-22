ميركل وجونسون يستبعدان عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبرى حاليا

أعربت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، و بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن اعتقادهما بأن من غير المناسب في الوقت الراهن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وكشفت ميركل، عقب لقائها جونسون لإجراء محادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،امس الاربعاء عن تحقيق بعض التقدم الطفيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقيات /مينسك/ لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، لكنها قالت إنه يجب التفكير في عودة روسيا إلى المجموعة في حال حدوث المزيد من التقدم.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى ما سماها الاستفزازات التي تقوم بها روسيا، مشيرا إلى أن هذه الاستفزازات لم تقتصر على أوكرانيا وحدها بل على مناطق أخرى.

وأضاف جونسون أنه لهذا السبب فإنه لم يأت بعد وقت الحديث بشكل مقنع عن ضرورة عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وذلك أيام قليلة من بدء قمة المجموعة في فرنسا يوم السبت المقبل.

ويتعارض موقف ميركل وجونسون في هذه القضية مع رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن، أمس ، مجددا تأييده لعودة روسيا إلى المجموعة، واعتبر أنه سيكون من الأنسب أن تصبح روسيا جزءا من المجموعة، مشيرا إلى أنه سيؤيد هذا الاقتراح حال تقديمه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، الاثنين، أن بلاده ترغب بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي، وقوبلت هذه الخطوة برفض من دول المجموعة، وفي أعقاب ذلك تم استبعاد روسيا من المجموعة لتعود منذ ذلك التاريخ إلى سبعة أعضاء فقط هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان.