جيش الإحتلال يتوغل في قطاع غزة ويعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

توغلت آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي (الخميس)،على أطراف قطاع غزة، في وقت اعتقلت فيه قواته 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، أن آليات عسكرية للجيش توغلت على أطراف وسط قطاع غزة وأجرت عمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات.

وجاءت عملية التوغل بعد أن كان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليل (الأربعاء - الخميس)، على قطاع غزة مستهدفا موقعا للشرطة البحرية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون وقوع إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلات حربية قامت بالإغارة على عدد من الأهداف في موقع بحري تابع لحماس ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل".

وهذه المرة الرابعة التي يطلق فيها قذائف صاروخية محلية الصنع من القطاع على جنوب إسرائيل في غضون أيام جرى اعتراض عددا منها، بينما رد الطيران الإسرائيلي بقصف مواقع تتبع لحماس وأراضي زراعية.

وأوردت مصادر اخبارية محلية، أنه من المتوقع أن يصل رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي إلى قطاع غزة في نهاية الأسبوع الجاري لنقل دفعة أخرى من أموال المساعدات للعائلات الفقيرة.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة وقطر منذ أشهر في تفاهمات لتعزيز وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018.

في سياق آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، مضيفا في بيان أن خمسة جرى اعتقالهم من جنين، فيما جرت بقية الاعتقالات في كل من طولكرم والخليل ورام الله وبلدة سلواد في شرق القدس.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ودهم شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم "بالمطلوبين"، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.