منظمة الصحة العالمية: الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب لا تشكل خطرا صحيا حتى الآن

افادت منظمة الصحة العالمية ، الخميس،إن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب، لا تشكل، حتى الآن، مخاطر صحية.

وقالت الدكتورة ماريا نايرا، مديرة قسم الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية للصحة، بالمنظمة "إنه بناء على المعلومات المحدودة لدينا، فإن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب لا تشكل خطرا صحيا على أساس المستويات الحالية، ونحتاج أيضا إلى كبح الزيادة في التلوث البلاستيكي بالعالم".

وأضافت "نحتاج بشكل عاجل إلى معرفة المزيد عن الأثر الصحي للجسيمات البلاستيكية، لأنها في كل مكان".

ووفقا لدراسة نُشرت في مايو من هذا العام من قبل جامعة نيوكاستل الاسترالية، فإنه بالمعدل، يمكن للبشر ابتلاع نحو 5 غرامات من البلاستيك كل أسبوع، وهو ما يعادل وزن البطاقة المصرفية مثلا.