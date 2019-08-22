المحكمة العليا:إيداع وزير العدل السابق الطيب لوح رهن الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا هذا الخميس بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح رهن الحبس المؤقت حسبما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الـ 22 أوت 2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام سابقا المتابع بإساءة استغلال الوظيفة إعاقة السير الحسن للعدالة التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية".

وأضاف البيان أن المستشار المحقق "قد أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".