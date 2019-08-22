اليوم الثاني للألعاب الإفريقية للسباحة -2019 : الجزائر تحصد 4 ميداليات جديدة وواحدة من ذهب

أضاف المنتخب الجزائري للسباحة ، أربع ميداليات منها واحدة من المعدن النفيس، وتحسين رقم قياسي وطني ، عقب نهائيات اليوم الثاني من منافسات السباحة للألعاب الإفريقية-2019 ، أمسية الخميس، بمسبح المركب الأولمبي "محمد الخامس" بالدار البيضاء (المغرب).

وأهدى السّباح رمزي شوشار ، الذهبية الثالثة للمنتخب الوطني بسيطرته على نهائي400 متر 4 سباحات بزمن (4 د 23 ثا 53 ج)، مُحطما بالمناسبة الرقم القياسي الجزائري القديم (4 د 24 ثا 21 ج)، الذي كان بحوزة مواطنه جواد سيود، منذ شهر يونيو الفارط، حيث اكتفى هذا الأخير بالصف الخامس خلال هذا النهائي (4 د 31 ثا55 ج).

وحققت رانيا نفسي الصف الثاني والميدالية الفضية لسباق 400 متر 4 سباحات بزمن (4 د 58 ثا 55 ج)، كما أحرزت زميلتها ماجدة شيباراكة ، برونزية 200 متر سباحة بتوقيت (2 د 05 ثا 51 ج).

وافتك فريق التتابع النسوي برونزية تخصص 4 مرات 200 متر سباحة حرة بزمن (8 د 42 ثا 75 ج).

وبالتالي يرتفع رصيد الجزائر في رياضة السباحة إلى مجموع 10 ميداليات (3 ذهب، 4 فضة، 3 برونز).

للإشارة أن تشكيلة "الخُضر" حصدت أمس الأربعاء، 6 ميداليات (2 ذهب و 3 فضة، 1 برونز)، مع تحسين رقمين وطنيين، عقب نهائيات اليوم الأول من منافسات السباحة لدورة المغرب-2019.

وتتواصل منافسات السباحة ضمن النسخة الـ12 للألعاب الإفريقية بمسبح المركب الأولمبي "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء ، إلى غاية الأحد 25 أغسطس الجاري.

المصدر : وأج