رئيس الدولة يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس ، وفدا أمميا يترأسه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، محمد صالح النظيف ، في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال هذا اللقاء نقل الممثل الخاص إلى رئيس الدولة "تحيات الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، وتقديره للدور الذي لعبته الجزائر في تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة في مالي والمجهودات التي تبذلها بصفتها رئيسة لجنة متابعة تجسيد مخرجات اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

كما قدم السيد النظيف "تقييما شاملا لتطورات الوضع في مالي ومساهمة البعثة الأممية في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد".

من جهته، أعرب رئيس الدولة --يضيف ذات المصدر-- عن "تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة والسهر على استقرار مالي"، مؤكدا في الوقت ذاته "دعم الجزائر التام للجهود المبذولة في سياق المصالحة بين الفرقاء الماليين والتزامها بمرافقة هذه المجهودات للخروج من الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق والجار".

وفي الأخير ، سجل الطرفان بارتياح "التطورات المعتبرة في مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، لاسيما في جوانبه السياسية-المؤسساتية والأمنية والتنموية"، كما أكدا على ضرورة "متابعة الجهود المبذولة حاليا، مما من شأنه تسريع وتيرة تطبيق بنود هذا الاتفاق".

المصدر : وأج