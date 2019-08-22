ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 24 شخصا

ارتفع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين اليوم الخميس إلى 24 شخصا، حسبما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس البعثة الطبية الجزائرية.

وصرح الدكتور محمود دحمان أن الأمر يتعلق بالحاج "دغار علي من ولاية سيدي بلعباس المولود سنة 1942 (77سنة)"، موضحا أن المتوفي "لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الملك عبد العزيز حيث كان يعاني من سرطان الرئة".

وأفاد أن المتوفي الثاني هو الحاج "فرحاوي محمد بن سالم البالغ من العمر 61 سنة من بلدية سيدي لخضر ولاية مستغانم" ، مضيفا أن المرحوم "لقي حتفه بمستشفى الملك فيصل حيث كان يعاني من سرطان الدم".

من جهة أخرى أشار الدكتور محمود دحمان إلى أن عدد الحجاج الجزائريين المرضى بالمستشفيات السعودية وصل اليوم إلى 16 حاجا.

المصدر : وأج