وزير الاتصال يكشف عن عرض مشروع قانون يتعلق بالصحافة الالكترونية قريبا على الحكومة

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، السيد حسان رابحي ، عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة الالكترونية يعرض قريبا على الحكومة .

وأضاف المصدر ذاته في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية ، انه من ضمن القوانين التي ستعرض على مجلس الحكومة هناك في الأفق مشروع قانون يتعلق بالصحافة الالكترونية.

وطالب بالمناسبة من الناشطين في قطاع الصحافة الالكترونية الالتزام بشروط المهنة المكرسة والمطبقة في جميع الدول . وتسعى الوزارة - حسبه - إلى تأطير هذا المجال بما يمكن القائمين عليه أن يحققوا مآلهم وفي نفس الوقت بما يمكن الوزارة والقائمين على الاتصال بان توفر لهم كل الشروط التي تتوافق وشروط النشاط وأسباب النشاط في هذا المجال .

المصدر : الإذاعة الجزائرية