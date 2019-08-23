كشف مخبأ للإرهابيين يحتوي اغراضا مختلفة بتيزي وزو

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، الخميس، مخبأ للإرهابيين يحتوي أغراض مختلفة، حسب ما افاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو/ ن.ع.1، يوم 22 أوت 2019 مخبأ لإرهابيين يحتوي أغراض مختلفة"، مضيفا من جهة اخرى ان مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من بجاية وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة في اطار مكافحة الجريمة "أوقفت شخصين (02) وحجزت 3424 خرطوشة من عيار 12 و16 ملم، كما تم حجز أربعة (04) مولدات كهربائية و ست (06) مطارق ضغط ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

في نفس السياق، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة وإن أمناس وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) تاجري (02) مخدرات وحجزت 3100 قرص مهلوس و2،880 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى شاحنة في الوقت الذي أوقفت فيه عناصر الدرك الوطني بتيبازة (الناحية العسكرية الاولى) ثلاثة (03) أشخـاص وحجزت مبلـغا من العملـة المزورة بقيمة 679000 دج وكذا عتادا للإعلام الآلي".

وفي إطار مكافحة التهريب، "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة 11846 لتر من الوقود موجهة للتهريب وسيارتين".

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعيـن صالح بالناحية العسكرية السادسة 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وحجزت سيارة رباعية الدفع ومبلغا ماليا".

المصدر : الاذاعة الجزائرية